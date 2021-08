Alexander Zverev konnte seinen Sieg selbst kaum fassen. Er sank auf die Knie und schlug die Hände vors Gesicht. "Eine Goldmedaille um den Hals zu haben, ist etwas, was ich mir im Leben nicht vorstellen konnte", sagte er kurz darauf. "So ein Gefühl hab ich noch nie in meinem Leben gehabt."

Er dankte allen, die mit ihm mitgefiebert hatten. "Deshalb habe ich so gespielt, wie ich gespielt habe."