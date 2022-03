Das weiß-schwarze "Z" wird von russischen Soldaten verwendet. Zum Beispiel ist es auf ihren Panzern und Uniformen zu sehen, während sie das Land Ukraine angreifen. Auch Leute außerhalb des Kriegsgebiets nutzen das "Z"-Symbol, etwa auf Gebäuden, Autos und Kleidung. So wollen sie zeigen: Wir unterstützen den Angriff Russlands.

Das "Z" ist dabei eine Abkürzung für "Za Pobedu". Dieser russische Ausruf heißt übersetzt: "Für den Sieg".

In Deutschland lehnen die meisten Menschen den Krieg in der Ukraine ab. Aber einige Leute sprechen sich auch dafür aus, deswegen findet sich das "Z"-Symbol nun auch manchmal bei uns. Das aber kann strafbar sein. In einigen Bundesländern gibt es schon Ermittlungen deswegen. So werden seit Donnerstag zum Beispiel die Leute gesucht, die im Landkreis Göttingen zwei Hauswände mit einem "Z"-Symbol beschmiert haben.