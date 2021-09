Im Zoo Hannover in Niedersachsen gab es vor einigen Wochen Nachwuchs bei diesen Tieren. Die fünf Jungen toben nun durch die Anlage und halten ihre Eltern auf Trab.

Wasserschweine sind allerdings keine Schweine, sondern Nagetiere. Sie fressen Gras, Wasserpflanzen und nagen die Rinde von Bäumen ab. Außerdem sehen sie ein bisschen aus wie große Meerschweinchen. Ein anderer Name für die Tiere lautet Capybara. Ihre Heimat ist Südamerika. In den Urwäldern und Grassteppen findet man sie auch dort immer in der Nähe von Wasser.