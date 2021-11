Ein wichtiges Gericht hat entschieden, dass die Schul-Schließungen in der Corona-Krise in Ordnung waren. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Aber durfte das Parlament diese Regeln überhaupt aufstellen? Einige Menschen fanden: nein! Die Regeln würden gegen Grundrechte verstoßen. Die Grundrechte stehen im Grundgesetz von Deutschland. Darin heißt es zum Beispiel: Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Dazu zählt auch, dass man andere Menschen treffen darf.

Haben die Regeln also gegen Grundrechte verstoßen? Damit beschäftigte sich ein wichtiges Gericht. Am Dienstag entschied es: Regeln wie Schul-Schließungen, Ausgangssperren oder Beschränkungen der Kontakte seien mit dem Grundgesetz vereinbar, weil die Corona-Krise eine so große Gefahr für die Menschen sei.

Nun wissen die Politikerinnen und Politiker, dass die Entscheidungen im Frühjahr in Ordnung waren. Das hilft ihnen nun bei weiteren Entscheidungen. Viele Menschen fordern gerade, dass die Politikerinnen und Politiker solche oder ähnliche Regeln wieder einführen. Denn im Moment breitet sich das Virus stark aus.