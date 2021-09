Hast du dieses Wochenende schon was vor? Vielleicht hast du ja Lust, mit Freunden oder deiner Familie besondere Orte in deiner Nähe zu besuchen. Am Sonntag ist Tag des offenen Denkmals. Dieser Aktionstag wird jedes Jahr organisiert. Er soll auf den Schutz und die Pflege von Denkmälern aufmerksam machen.