Diese abgestorbenen Fichten dürfen stehen bleiben. In anderen Wäldern würden sie gefällt und abtransportiert. Foto: Marcus Brandt/dpa

Das ist nicht selbstverständlich. Die meisten Wälder in Deutschland sind Forste. Dort kommen immer wieder Waldarbeiter und räumen auf. Sie entfernen zum Beispiel kranke und abgestorbene Bäume. Sie ernten die Bäume in der richtigen Größe für Holz. Und sie pflanzen die Sorte Bäume an, welche die Menschen dort haben wollen.

Zahlreiche Naturschützer finden: Es wäre besser, den Wald mehr sich selbst zu überlassen. In Lübeck im Bundesland Schleswig-Holstein wird das so gemacht. Die Buchen, Eichen, Eschen und Ahorn-Bäume werden so selten wie möglich gestört.

"Wir verzichten auf die sogenannte Durchforstung der Wälder, auf Kahlschlag und Wiederaufforstung", sagt ein Förster dort. Immer nur einzelne Bäume würden gefällt. Wenn alte Bäume von selbst umstürzen, gucken die Förster, welche Arten von alleine nachwachsen. Es gebe eh Millionen von Baumsamen im Wald, sagt der Förster.

Naturschützer etwa von der Organisation Greenpeace finden diese Wald-Form super. Solche naturnahen Wälder litten nicht so stark unter der Klimakrise wie Forste, sagt eine Greenpeace-Expertin. Einige andere Städte wie Berlin, München und Hannover haben die Ideen aus Lübeck schon übernommen.