Dortmund will in der Tabelle nach oben.

Am Mittwoch findet deshalb ein wichtiges Spiel für die Dortmunder statt: Das Team tritt gegen den FSV Mainz an. Gewinnt Dortmund, könnte der Verein den Abstand zu den Bayern in der Tabelle auf vier Punkte verkürzen. Sie würden dann immer näher an die Bayern heranrücken. "Wir wollen den Abstand nach unten vergrößern und nach oben verringern," sagte Dortmunds Trainer Marco Rose.

Eigentlich hätte das Spiel von Mainz und Dortmund schon vor rund zwei Wochen stattfinden sollen. Damals hatten sich aber so viele der Spieler aus Mainz mit Corona angesteckt, dass das Spiel verschoben wurde.