Relegation bedeutet: Der Drittletzte aus der Bundesliga tritt in zwei Spielen gegen den Dritten aus der zweiten Liga an. Dabei geht es darum, wer in der kommenden Saison in der ersten Liga spielen darf.

Das erste Spiel am Mittwoch verloren die Kölner zu Hause. Sie müssen sich am Samstag also besonders anstrengen, um nicht in die zweite Liga abzusteigen. "Ich bin enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben. Wir haben die Chance, es in Kiel besser zu machen", sagte Kapitän Jonas Hector. Trainer Friedhelm Funkel meinte: "Wir haben jetzt Halbzeit. Es ist überhaupt noch nichts entschieden."

Der Trainer der Kieler sieht die Lage für seine Mannschaft dagegen entspannt: "Wir haben nichts zu verlieren, denn in der zweiten Liga sind wir ja schon. Ich glaube, dass der Druck bei Köln liegt."