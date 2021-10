Sie haben Besen und Harken dabei, aber auch Maschinen helfen ihnen. In Hamburg sind das rund 100 kleine Lastwagen und fast ebenso viele Kehrmaschinen. Mit fast 300 Laubbläsern werden die bunten Blätter zu Haufen zusammen gepustet.

Würde man all das Laub in Mülltonnen packen, bräuchte man etwa 400 000 davon! Das gab die Stadtreinigung am Freitag bekannt. Sie bezog sich dabei auf das Laub, das in Hamburg von Mitte Oktober bis Mitte Dezember von den Bäumen fällt. Laub kommt übrigens nicht in die Restmüll-Tonne, sondern in spezielle Laubsäcke. Die holt die Stadtreinigung ab. Kleine Mengen können auch in die Bio-Tonne.