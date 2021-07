Eine Zahl, auf die viele schauen, ist die Sieben-Tage-Inzidenz. Sie gibt an, wie viele von 100 000 Menschen sich innerhalb einer Woche neu angesteckt haben. In den letzten Wochen konnten die Fachleute oft gute Nachrichten verkünden: Die Zahl wurde kleiner und kleiner. Nun steigt sie jedoch wieder. Am Freitagmorgen lag sie bei über 8.

Im Vergleich zum Frühjahr ist das zwar immer noch niedrig. Trotzdem macht der Anstieg vielen Menschen Sorgen. Seit Kurzem breitet sich eine neue Variante des Virus auch in Deutschland aus. Sie heißt Delta-Variante und soll deutlich ansteckender sein. Immehin: Fast die Hälfte der Menschen in Deutschland sind schon komplett gegen Corona geimpft. Fachleute sagen aber: Das reicht noch nicht aus, um das Virus zu stoppen.