Tooooor! Das rufen Fußballfans regelmäßig, wenn Robert Lewandowski auf dem Feld steht. Weil der Stürmer vom FC Bayern München so ein superguter Fußballer ist, könnte er Mitte Januar zum Weltfußballer gekrönt werden. Zusammen mit Lionel Messi und Mohamed Salah ist er in der Endauswahl der Männer. Der Weltfußballverband gab am Freitag bekannt, wer aus den besten Elf es in die Liste der besten Drei geschafft hatte.