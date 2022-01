Tatsächlich wird dort auch Post eingeworfen. In den Briefen geht es um die Sicherheit einer Baustelle. Die wird täglich von Fachleuten überprüft. In einer Mitschrift werden die Ergebnisse festgehalten. Dieses Protokoll wird dann in den Kasten geworfen und der wird regelmäßig geleert, berichtet ein zuständiger Experte.

Auch an anderen Baustellen auf der Autobahn stehen solche Briefkästen. Falls du mal einen entdeckst, weißt du nun, wozu er gedacht ist.