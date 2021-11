Wetten, dass ich Fliegen mit dem Mund fangen kann? Wetten, dass ich es schaffe, in 90 Sekunden mehr Wasser aus einem Hundenapf zu schlabbern als mein Hund? Wetten, dass ich meine Kühe am Schmatzen erkennen kann? All diese Wetten klingen ein bisschen verrückt. Und genau darum ging es bei einer alten Fernseh-Show: verrückte Wetten.