So könnte das Baumaterial für Mars-Häuser aussehen.

Nun haben Forschende aus England einen Weg gefunden: Sie stellen Astrocrete her. Klingt ein bisschen wie Astro-Knete, ist aber viel härter. Dafür mischen sie nachgebildeten Marsstaub mit Harnstoff. Harnstoff findet man in Urin, Schweiß und Tränen von Menschen. Dann braucht man noch einen bestimmten Stoff, der in Blut enthalten ist.

Astronautinnen und Astronauten könnten Astrocrete also selbst herstellen, wenn sie auf dem Mars sind, sagen die Forschenden. Und daraus könnten sie dann Behausungen bauen.