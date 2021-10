Sie waren am Wochenende für ein großes politisches Treffen nach Rom gereist: das Treffen der G20. Die G20 sind eine Gruppe von bedeutenden Ländern. Dazu gehören auch Deutschland, Russland, Indien, die USA und China. Bei ihren Treffen sprechen die 20 Regierungen immer über wichtige Themen wie den Klimawandel oder das Coronavirus.

Dafür treffen sich die Politiker und Politikerinnen an verschiedenen Orten. Im vergangenen Jahr reisten sie wegen der Corona-Krise nicht, sondern sprachen per Video-Konferenz miteinander. In der Stadt Rom kamen sie nun erstmals wieder für zwei Tage an einem Ort zusammen.

Nach dem Treffen wollten viele aus der G20-Gruppe in die gleiche Richtung reisen: nach Glasgow in Großbritannien. Dort startete am Sonntag die Weltklima-Konferenz. Zu diesem großen Treffen kommen Vertreter der Regierungen von fast 200 Staaten der Erde. Sie sprechen darüber, was sie gegen den Klimawandel tun wollen.