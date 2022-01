Das ist vorbei. Seit einigen Jahren verändert sich die Landschaft dort stark. Uferbereiche mit Stränden wurden geschaffen, ein Hafen wird angelegt. Denn aus der Grube soll ein See werden: der Cottbuser Ostsee. Dieser See soll der größte von Menschen geschaffene See Deutschlands werden.

Seit knapp drei Jahren wird langsam Wasser eingeleitet. Einige Bereiche stehen schon unter Wasser. Ganz gefüllt ist der See aber noch nicht. Denn einen so großen See voll zu bekommen, dauert sehr lange.

Fachleute denken, dass der See in rund drei Jahren genutzt werden kann. Dann kann man in einem Boot über die ehemalige Braunkohle-Grube schippern.