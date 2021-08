Auch in Deutschland ist diese Entwicklung mancherorts schon zu beobachten. In den vergangenen Jahren kam es zum Beispiel häufiger zu Dürre-Zeiten, in denen es außergewöhnlich heiß und trocken war. Daran müssen sich die Menschen anpassen - und auch die Stadtbäume!

"Für die Zukunft werden Baumarten benötigt, die während langanhaltender Hitze und Trockenheit überleben können", sagte eine Sprecherin der Stadt Berlin für das Thema Umwelt.

Heimische Arten kommen oft nicht so gut mit Hitze und wenig Wasser aus. Welche Arten sich dafür besonders gut eignen, wird derzeit getestet.