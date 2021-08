Wakeboarder surfen über das Wasser, indem sie sich von Booten oder Wasserski-Liften ziehen lassen. Diese Lifte gibt es zum Beispiel an mehreren Seen in Deutschland. Die Wakeboarder hängen sich dort an ein Seil und nehmen dann auf dem Wasser ordentlich Fahrt auf.

Profis nutzen die Geschwindigkeit, um über Rampen und Hindernisse zu springen. In der Luft können sie Tricks zeigen. Bei Wettbewerben wird bewertet, welche Wakeboarder am höchsten und weitesten springen und wie schwierig ihre Kunststücke sind.