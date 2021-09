Der Name des Festes lautet Matariki. Es ist das Neujahrsfest der Maori. Das nächste Mal wird Matariki am 24. Juni 2022 gefeiert. Das Datum bleibt aber nicht jedes Jahr gleich. Wann die Maori Matariki feiern, richtet sich danach, wann eine bestimmte Gruppe von Sternen das erste Mal im Jahr am Himmel zu sehen ist.

Das Land Neuseeland liegt im Pazifik in der Nähe von Australien. Dass Matariki dort zum Feiertag wird, ist schon länger geplant. "Matariki wird der erste öffentliche Feiertag sein, der das Weltbild der Maori anerkennt", freute sich eine Politikerin, die selbst Maori-Wurzeln hat.