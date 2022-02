Tests mit solchen selbstfahrenden Autos laufen schon länger. Normalerweise sitzt aber zur Sicherheit noch ein Mensch hinter dem Steuer. Der kann im Notfall eingreifen.

Die Robotaxis in San Francisco haben den nicht mehr. Vorsichtshalber fahren sie aber erst mal mit nur wenigen Fahrgästen. Die Autos sind anfangs auch nur in bestimmten Stadtteilen und nur nachts unterwegs.

Auch in Deutschland könnte es bald etwas Ähnliches geben: In der Stadt München will eine Firma noch dieses Jahr einen Robotaxi-Dienst starten.