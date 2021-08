Lange waren Soldaten aus dem Land USA in Afghanistan. Jetzt haben alle das Land verlassen. Foto: Wali Sabawoon/AP/dpa

Damit endete die sogenannte Luftbrücke aus Afghanistan: Mehrere Länder hatten in den vergangenen zwei Wochen versucht, mit Flugzeugen noch möglichst viele Menschen in Sicherheit zu bringen. Dazu gehörten Ausländer, aber auch Afghanen und Afghaninnen. Der Grund: Wer von ihnen etwa für ausländisches Militär wie die Bundeswehr gearbeitet hat, könnte unter den neuen Herrschern im Land in Gefahr geraten.

Die neuen Herrscher heißen Taliban. Mit ihnen war vereinbart worden, dass alle Soldaten spätestens bis 31. August Afghanistan verlassen. Die Zeit reichte dann jedoch nicht, um alle Gefährdeten auszufliegen. "Wir haben nicht alle rausgeholt, die wir rausholen wollten", gab ein Vertreter der US-Armee zu. Für Tausende andere sollen nun neue Wege gefunden werden. Das hat unter anderem der deutsche Außenminister gesagt. Dazu muss mit den Taliban gesprochen werden.