Würstchen mit Kartoffelsalat gibt es in einigen Familien an Heiligabend. Foto: Soeren Stache/picture alliance/dpa

Gänsebraten, Karpfen, Fondue oder Raclette sind beliebte Gerichte. Für viele Menschen gibt es an Heiligabend aber auch ein ganz einfaches Essen: Würstchen mit Kartoffelsalat. Das geht schnell und ist nicht so kompliziert. Erst am ersten Feiertag wird dann richtig viel aufgetischt, etwa ein Braten.

Manche Weihnachtsrezepte werden schon seit vielen Jahren in der Familie weitergegeben. "Gerade an diesen Tagen gibt es oft den Wunsch, Gerichte der Kindheit zu wiederholen", sagt ein Experte. Mit dem Weihnachtsessen reise man also ein bisschen zurück in die Vergangenheit und erinnere sich an die Feiertage damals.