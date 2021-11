Er musste sich wie die anderen sechs Raumfahrer in einem der beiden Raumschiffe in Sicherheit bringen, die an der ISS angedockt sind. Denn es hätte sein können, dass herumfliegender Schrott die Station trifft! Der Schrott stammt von einem kaputten Satelliten.

Von solchem Weltraum-Schrott fliegt inzwischen eine ganze Menge rund um die Erde. Kommt ein Teil in die Nähe der ISS, weicht die Raumstation in der Regel auf eine andere Flugbahn aus.

Passiert sei diesmal nichts, sagte einer der Raumfahrer. Alle Raumfahrer konnten wieder zurück in die Station. Im Notfall hätten die Raumschiffe sie zur Erde zurückgebracht.