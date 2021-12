Das Turnier, um das es geht, ist die Champions League (gesprochen: tschämpiens liig). In diesem Wettbewerb spielen die besten Teams in Europa gegeneinander. Es gibt einen Wettbewerb für die Frauen und einen für die Männer.

Mit ihrem Sieg kletterten die Fußballerinnen aus Deutschland auf den ersten Platz in ihrer Gruppe. "Ich bin wahnsinnig stolz und glücklich darüber, dass die Mannschaft das noch geschafft hat", sagte der Sportliche Leiter der Teams.

In der letzten Saison schieden die Wolfsburgerinnen übrigens im Viertelfinale gegen den FC Chelsea aus. Das kann dieses Mal nicht passieren. Am Montag wird ausgelost, welche Teams in der nächsten Runde gegeneinander spielen.