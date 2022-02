Genau dafür haben Feuerwehrleute es auch gebaut in Ort Waischenfeld im Bundesland Bayern. Es ist für die Kinderfeuerwehr dort. Das Mini-Fahrzeug hat nicht nur Löschschläuche, sondern auch Blaulicht, Motorsägen und Funkgeräte.

Damit können die 22 Mädchen und Jungen bei der Kinderfeuerwehr in Waischenfeld lernen, wie man Brände löscht und Menschen hilft. "Das Löschen macht am meisten Spaß", erzählt die zehn Jahre alte Lea. Geübt wird zum Beispiel aber auch, wie man den Straßenverkehr in einem Notfall absichert.