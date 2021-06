Noch eine letzte Probe steht für die deutschen Fußballer an: Am Montag spielt das Team gegen die Mannschaft aus Lettland. Danach geht es los mit der Europameisterschaft. Bei dem Testspiel gegen Lettland stehen die Spieler noch einmal genau unter Beobachtung: Was läuft gut? Was kann man kurz vor der EM noch verbessern?