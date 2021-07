Wusstest du, dass bei uns der Sonntag schon seit 1700 Jahren ein Ruhetag ist? Heute bedeutet Ruhetag in Deutschland: Die meisten Geschäfte haben zu, viele Erwachsene müssen nicht zur Arbeit und du musst auch nicht zur Schule. Auch damals war es so, dass zumindest in den Städten keine Geschäfte gemacht werden sollten.