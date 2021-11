Das ist selbst unter den Profis des FC Bayern eine Ausnahme. Der Stürmer Robert Lewandowski könnte am Dienstag zum 100. Mal in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) auf dem Platz stehen. In dem Wettbewerb treten nur die besten Vereine Europas an. Also schaffen es dorthin auch nur die besten Fußballer.