Die Wissenschaftlerin Kristina Höhler arbeitet in der Wolkenkammer. Foto: Uli Deck/dpa

In dieser Kammer lassen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Wolken entstehen. Sie können regulieren, wie viel Luft in der Kammer ist und zum Beispiel Wüstensand einleiten. Die Forscher können dann die Wolkenbildung beobachten und alles Mögliche messen. So wollen sie mehr über Wolken herausfinden.

Die Kammer ist einzigartig in Deutschland und ziemlich praktisch. Schließlich entstehen Wolken sonst weit oben im Himmel. Wenn man sie in der Wolkenkammer entstehen lässt, kann man sie also viel einfacher erforschen.