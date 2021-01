Kannst du mir die Infos schicken? Klar, ich faxe sie dir! So etwas würde heute fast niemand mehr sagen. Vor einigen Jahren aber hätte sich über so eine Antwort wohl kaum jemand gewundert. Denn was wir heute als Mail oder Handy-Nachricht verschicken, ging früher oft über das Fax-Gerät an andere Leute.