Süße Speisen wie Kuchen locken manche Wespen an. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Im Sommer fliegen viele dieser gelb-schwarzen Insekten herum. Angelockt werden sie vor allem durch süße Speisen und Getränke. Aber wie kann man so in Ruhe picknicken?

Fachleute raten, süße Lebensmittel wie Kuchen und Obst abzudecken. Flaschen mit Säften oder Limo macht man am besten zu. Auf Gläser kann man zum Beispiel einen Bierdeckel legen.

Manchmal fallen die Wespen aber unbemerkt in die Getränke. Beim Trinken sollte man also gut aufpassen! Und noch ein Tipp: Wenn dir eine Wespe um den Kopf schwirrt, bleibe am besten ruhig, anstatt nach ihr zu schlagen. "Wespen stechen, sobald sie sich bedroht fühlen", erklären Naturschützer.