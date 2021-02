Stecker rein und der Fernseher läuft. Aber wie viel Strom braucht so ein Gerät eigentlich dabei? Das kann man an der Stelle nicht direkt sehen, das merkt man höchstens später an der Stromrechnung. Aber die Hersteller wissen es genau. Sie müssen ihre Geräte deshalb auch kennzeichnen: Verbrauchen diese eher viel Energie oder sind sie eher sparsam?