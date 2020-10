Die Bergwacht hilft Menschen in Not. Foto: picture alliance / Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Rettungsleute helfen, wenn Menschen in den Bergen in Not geraten. Das kann passieren, wenn sich jemand verirrt hat und die Nacht anbricht. Es kann auch vorkommen, dass sich jemand den Fuß verletzt hat und nicht mehr weiterlaufen kann.

Manchmal fliegt die Bergwacht mit einem Hubschrauber zum Einsatzort. In anderen Fällen ist sie mit Rettungshunden unterwegs, um Menschen zu finden. Das macht die Arbeit zu einer spannenden Aufgabe.

Allerdings ist es auch gar nicht so leicht, Rettungskraft bei der Bergwacht zu werden. Wer mitmachen will, muss viele Tests bestehen. Die Ausbildung dauert drei Jahre.