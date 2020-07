Sie suchen zum Beispiel nach Tatwaffen, die etwa in Flüssen oder Seen versteckt sein könnten. Solche Polizei-Taucher kommen regelmäßig zum Einsatz. Im Bundesland Baden-Württemberg schlüpfen die Polizistinnen und Polizisten etwa jeden zweiten Tag in ihre Taucheranzüge.

Wenn sie nicht gerade unter Wasser arbeiten, sind sie vor allem auf dem Wasser im Einsatz. Sie arbeiten für die Wasserschutz-Polizei. Das heißt, sie kontrollieren etwa Schiffe oder sichern Spuren bei Einbrüchen von Hafenanlagen.