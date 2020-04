Mit der Abkürzung WWW fangen die meisten Webseiten an. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Dabei stehen die drei Buchstaben "www" für "World Wide Web". Das ist Englisch und heißt übersetzt: weltweites Netz. Viele Leute benutzen die Begriffe "Netz" und "Internet" so, als wäre es ein und dasselbe. Aber das "World Wide Web" ist nur ein Teil des Internets. Es ist der, in dem die verschiedenen Webseiten miteinander vernetzt und verlinkt sind. Zum Internet selbst gehören dagegen noch andere Dinge, wie zum Beispiel E-Mails.

Seinen Ursprung hat das "Netz" übrigens in einer großen Forschungseinrichtung in der Stadt Genf in der Schweiz. Um ihre Daten und Ergebnisse besser austauschen zu können, bauten die Forscher dort ein neuartiges Computersystem auf - und daraus entwickelte sich das weltweite Netz.