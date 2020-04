Fachleute sagen: Misteln gehören zu den Halbschmarotzern. Das klingt ziemlich fies. Schließlich sagt man so was sonst zu Leuten, die sich bei anderen durchschnorren und ihnen etwas wegnehmen. Tatsächlich arbeiten Misteln mit einem fiesen Trick, um zu überleben. Sie bohren ihre Wurzeln in die Äste der Bäume, auf denen sie leben. So zapfen sie das Wasser der Bäume an und nutzen es für sich.

Zu viele Misteln in einem Baum können für diesen deshalb gefährlich werden. Denn fehlt dem Baum Wasser, und er kann absterben. Immerhin können die Misteln ihre benötigten Nährstoffe selbst herstellen. Deshalb sind sie auch nur halbe Schmarotzer.