Und nicht nur das: Die Verpackung und die Dose müssen dort schon sehr lange gelegen haben. Ungefähr 20 Jahre, schätzen die Wissenschaftler, vielleicht noch länger. Andere Forscher hatten den Müll wohl im Meer hinterlassen.

Doch woher wissen die Fachleute, wie alt der Müll ist? Die Firma, die den Quark herstellte, hat schon lange einen anderen Namen. Die Dose wurde sogar vor mehr als 30 Jahren hergestellt. Das konnte man an der Werbung auf ihr erkennen. Sie war in eine Plastiktüte eingewickelt. Dadurch sei die Dose so gut erhalten geblieben, sagt ein Experte.

Die Funde zeigen: Plastikmüll am Meeresboden löst sich auch nach vielen Jahren kaum auf. Durch die Menschen landet aber sehr viel Plastikmüll im Ozean. Der Abfall schadet den Tieren, der Natur und damit auch uns Menschen.