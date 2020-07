Diese Arbeit läuft am Tag und eben auch nachts. Die Lichtverhältnisse seien dann besser zum Arbeiten, findet Herr Lehmann. In der Nacht? Ja, tatsächlich: Das Licht der großen Scheinwerfer am Kran sei immer gleich, die Schatten änderten sich nicht. Das erleichtert es ihm, die Container genau aufeinander zu stapeln.

Dafür braucht Torben Lehmann ein gutes Gefühl. Denn die Container sind meist sehr schwer, die da am Kran hängen. Sie pendeln sogar etwas, wenn sie über dem Schiff abgebremst werden. Ein Kranführer wie Herr Lehmann muss genau den den richtigen Zeitpunkt erwischen zum Absetzen des Containers. Denn schief stapeln geht natürlich nicht!