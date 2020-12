Das liegt daran wie die Sonne und die Nordhalbkugel der Erde zueinander stehen. Hinzu kommt: Die Erde dreht sich. Im Winter ist unsere Seite der Erde weiter weggekippt von der Sonne. Ihre Strahlen treffen flacher auf, deshalb sehen wir weniger von ihrem Licht.

Die Drehung der Erde sorgt aber auch dafür, dass es wieder heller wird. Am 21. Dezember, also am Montag, ist Wintersonnenwende. Das ist der kürzeste Tag des Jahres. Von da an können wir uns darauf freuen, dass die Tage langsam wieder länger werden.