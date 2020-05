Schmetterlinge und Bienen lieben Margeritenblüten. Das Tolle für die Insekten ist: Sie blühen mehrere Monate, oft von Mai bis September. Und auch Menschen erfreuen sich an den Blüten. Viele Leute bewundern Margeriten nicht nur draußen, sondern schneiden sie auch für Sträuße ab. Die jungen Blätter und Blüten sind sogar essbar. Wer will, kann sie als Deko auf ein Butterbrot legen oder in einen Salat streuen.