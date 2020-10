Wenn jemand stirbt, ist das meistens sehr traurig. Doch die Menschen bleiben danach in unseren Erinnerungen und Gedanken. In der katholischen Kirche gibt es einmal im Jahr besondere Tage, an denen wird der gestorbenen Familienmitglieder gedacht, wie zum Beispiel der Urgroßeltern: Allerheiligen und Allerseelen.