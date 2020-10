Einen Kolibri per Hand großzuziehen, ist sehr viel Arbeit. Der kleine Vogel muss 14 Mal am Tag gefüttert werden, sagt eine Mitarbeiterin. Sie erklärt: Ein zwei Gramm schweres Küken braucht vier Gramm Futter pro Tag, also doppelt so viel wie sein Körpergewicht.

Der Grund dafür ist, dass Kolibris sehr viel Energie brauchen. Sie schlagen so schnell mit den Flügeln, dass unsere Augen zu langsam sind, um ihnen zu folgen. Außerdem ist der Kolibri der einzige Vogel, der vorwärts, rückwärts und seitwärts fliegen kann.