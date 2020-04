Monika Lüdtke hält in ihrem Haus einen Igel. Monika Lüdtke füttert die Igel nach dem Winterschlaf. Foto: Armin Weigel/dpa

Jetzt im Frühling erwachen die Igel aus ihrem Winterschlaf. Sie schauen aus ihren Boxen heraus, die Frau Lüdtke mit Zeitungspapier schön kuschlig eingerichtet hatte. Die Igel-Expertin meint: Nach dem Aufwachen haben die Tiere riesigen Hunger. Sie füttert die Igel mit Hackfleisch und Eiern.

Die Igel stammen aus den Gärten anderer Leute. Sie waren nur den Winter über in der Igel-Station von Frau Lüdtke. Ist ein Igel wieder wach und fit, ruft die Igel-Pflegerin die Besitzer an. Dann werden die Tiere wieder in ihr altes Zuhause gebracht.