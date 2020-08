Am Mittwoch hatten Zugbegleiter den weiß-schwarz gefleckten Hund in einer Regionalbahn entdeckt. Ein Besitzer war nicht dabei. Der Zug war auf dem Weg in die Stadt Nürnberg. Vermutlich war der Hund einfach alleine an einem Bahnhof zugestiegen.

Die Polizei kümmerte sich um den Hund. Zunächst musste er aber noch auf seinen Besitzer oder seine Besitzerin warten.