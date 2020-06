Das Foto wurde in einem Naturpark im Land Schweiz gemacht. Dort ist es recht sumpfig. Es gibt auch einen See. In dem treffen sich die Büffel und die Frösche. Aber warum hüpfen die Frösche auf die großen Tiere und halten sich dort fest?

Forscher haben so etwas schon vor einigen Jahren im Land Türkei genauer beobachtet. Sie meinen, die Frösche finden im Fell der Büffel Futter: Insekten und Fliegen etwa. Außerdem nutzten sie vielleicht auch die Körperwärme der Büffel.