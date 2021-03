Die Nilpferde brachte vor vielen Jahren ein sehr reicher Mann nach Kolumbien, der sein Geld auch mit kriminellen Geschäften verdiente. Er brachte vier Nilpferde nach Kolumbien, um sie in seinem Privatzoo zu halten. Als er starb, waren die Nilpferde sich selbst überlassen. Weil sie in Kolumbien keine natürlichen Feinde haben, konnten sie sich gut vermehren.

Das ist jedoch ein Problem: Sie könnten etwa heimische Tiere vertreiben und der Natur schaden. Doch die Einwohner verdienen mit den Tieren sogar Geld. Sie bieten Ausflüge zu den Nilpferden an. Deshalb will von ihnen niemand, dass die Nilpferde getötet werden, damit es nicht mehr so viele sind. Stattdessen sollen die Tiere nun Verhütungsmittel bekommen. So wird sehr viel weniger Nachwuchs gezeugt und die Anzahl schrumpft mit der Zeit von selbst.