Libellen sind ungefährlich. Man kann sie also in Ruhe beobachten. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Ein bisschen unheimlich sehen Libellen schon aus. Wie Wesen aus einer anderen Welt. Doch keine Sorge: Die Insekten sind nicht gefährlich. Ihr langer Hinterleib ist nicht etwa ein Stachel. Damit legen die Tiere ihre Eier im Wasser ab.

Man kann Libellen also in aller Ruhe und ohne Angst beobachten. Dann stellt man zum Beispiel fest: Die Tiere gibt es in allen Farben und Größen. Und alle sind geschickte Flieger. Sie können schnell die Richtung wechseln, in der Luft stehen und manche sogar rückwärts fliegen. Das gelingt den Tieren, indem sie ihre Flügelpaare unabhängig voneinander bewegen.