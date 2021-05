Grobi ist wieder in Deutschland. Foto: Henning Kaiser/dpa

Wo Grobi genau war, wusste erstmal niemand so genau. Dann jedoch wurde er im Land Österreich und später in Ungarn gesehen. Experten konnten den ausgehungerten Adler dort schließlich einfangen. Die Zeit bis zu seiner Abreise verbrachte Grobi in einem Zoo. Nun ist er wieder zu Hause.