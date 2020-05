"Den zwei Jungvögeln geht es wunderbar - sie haben Leben in die Bude gebracht", sagte eine Mitarbeiterin des Zoos am Freitag. Damit meint sie, dass die älteren Kuckucke sogar Schlange stehen, um die beiden zu füttern.

Das passt auch zur Art dieser Vögel. Sie leben sehr gern in Gruppen zusammen. Das funktioniert auch beim Nachwuchs: Die Weibchen teilen sich häufig zusammen mehrere Nester, in die sie ihre Eier legen. Das Brüten und Füttern machen Männchen und Weibchen dann gemeinsam. In der Natur leben Guirakuckucke in Südamerika.