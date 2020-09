Im Frühjahr und Sommer sieht sein Gefieder schwarz und glänzend aus. Im Herbst und Winter wirken die Federn weiß getupft. Das liegt an den hellen Spitzen einiger Federn.

Gerade kann man Stare häufiger sehen. In großen Gruppen fressen sie sich zum Beispiel an Beeren und Früchten satt. So stärken sie sich für den Winter. Viele Stare fliegen für diese Zeit in den wärmeren Süden.